Zgrywus Chiellini i Bonucci obejmujący panią ze służby porządkowej, czyli echa meczu Włochów z Hiszpanami

Jednym z bohaterów Italii w trakcie półfinału był Giorgio Chiellini. Jego wygłupy w kierunku kapitana Hiszpanów, Jordiego Alby przed konkursem rzutów karnych zostały uznane przez media za mistrzowską grę psychologiczną. Ich nagranie obiegło cały świat. 36-letni zawodnik miał wówczas prawo do dobrego nastroju, bowiem pod koniec regulaminowego czasu drugiej połowy jego zagranie ręką mogło przynieść rywalom rzut karny. Niemiecki sędzia Felix Brych nie sięgnął jednak po gwizdek.

Szerokim echem odbiła się także zabawna sytuacja z Leonardo Bonuccim, który po celebrowaniu radości razem z kibicami został chwilowo zatrzymany przed powrotem na boisko przez zdezorientowaną przedstawicielkę służb porządkowych na Wembley. Pani pracująca na londyńskim stadionie przez omyłkę wzięła piłkarza za kibica próbującego wejść na murawę. Zawodnik Juventusu Turyn podszedł do sytuacji z dużą dozą humoru i zrozumienia.

Czołową postacią włoskiego zespołu narodowego w trakcie turnieju jest ponadto Gianluigi Donnarumma. Ten bramkarz ma dopiero 22 lata, a już zaliczył 31. mecz w reprezentacji. We wtorkowy wieczór obronił nie tylko rzut karny w wykonaniu Moraty. Zaliczył także kilka ważnych interwencji w trakcie 120 minut rywalizacji. Natomiast wcześniej przyczynił się do tego, że Italia nie straciła bramki przez 1169 minut, co jest najlepszym wynikiem w historii włoskiej i światowej piłki.