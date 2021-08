Zieleń dostanie parasol ochronny. Jeśli radni powiedzą „tak”. Na liście okolice Globusa oraz wąwóz wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju

- Próbujemy poprawiać to, co w tej rzeczywistości planistycznej tworzy obszar „działań niepewnych” – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. W poniedziałek (30 sierpnia) przedstawił nową inicjatywę miasta w zakresie ochrony terenów zielonych. Chodzi o dwa obszary: sąsiedztwo hali Globus przy Kazimierza Wielkiego oraz wąwóz wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju na Czubach. Na najbliższej sesji (9 września) radni mają debatować nad przystąpieniem do zmiany planów zagospodarowania tych terenów. W konsekwencji ma to uchronić je przed zabudową.