Zima puka do drzwi. Szykują się duże spadki temperatur. - Jesteśmy gotowi do odśnieżania i walki z gołoledzią - zapewniają drogowcy

– W tej chwili jesteśmy tak usprzętowieni, tak przygotowani, że nie powinno się zdarzyć, aby zima nas zaskoczyła – przekonuje Paweł Krystjańczuk, kierownik rejonu lubartowskiego w lubelskim oddziale GDDKiA. W piątek (3.12) drogowcy poinformowali jak są przygotowani do „akcji zima” na drogach ekspresowych i krajowych.

– Utrzymywać będziemy 1150 kilometrów dróg – wylicza Sławomir Górecki, z-ca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA.

GDDKiA nie zajmuje się sama odśnieżaniem i walką z gołoledzią. Zleca do prywatnym firmom. To one zapewniają niezbędny sprzęt. W tym sezonie do walki z gołoledzią będzie mogło być rzuconych 104 pługo - piaskarek, za odśnieżanie ma odpowiadać 98 pługów, 14 pługów wirnikowych i 17 równiarek.