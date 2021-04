Zimny i mokry weekend w woj. lubelskim. Nadchodzą burze i ochłodzenie. W nocy możliwe przymrozki

- W związku z napływem chłodnej, ale stosunkowo wilgotnej masy powietrza dziś również przewidujemy szanse na powstanie burz. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że obecnie do Polski dociera bardzo chłodne powietrze arktyczne - ostrzega fanpage Burza-Alert-IMGW. - Ze względu na nisko położoną izotermę 0 st. C powstająca konwekcja może doprowadzić do wystąpienia śnieżyc. Warunki na burze aktywne elektrycznie jest dość ograniczona i dotyczy głównie wschodniej części Polski. Nadal duża dynamika wiatru - szczególnie na wyższych poziomach izobarycznych - sprawia, że istniejąca konwekcja, w tym burze, może przyczynić się do powstania silniejszych podmuchów wiatru - do 65 km/h, a w rejonie centrum nawet do 70-75 km/h. Wysokość opadu nie powinna na ogół przekraczać 10 mm. Możliwe będą opady krupy śnieżnej lub małego gradu.