Zimowy Narodowy? Tylko w Lublinie, na Icemanii! Na lodowej tafli MOSiR-u możemy uczyć się jazdy na łyżwach. Zobacz fotorelację Małgorzata Genca

- Dlaczego jest taka kolejka przed drzwiami Icemanii? - pyta nasz Czytelnik. Odpowiadamy: Półmetek ferii niemalże za nami, a przy okazji najlepsi nauczyciele jazdy na łyżwach zawitali dzisiaj na lodową taflę przy Al. Zygmuntowskich! A to wszystko w ramach akcji „Zimowy PGE Narodowy”, która trwa do niedzieli (20 lutego). Kto został olimpijczykiem? Dlaczego po lubelskiej tafli lodu „śmigać” najlepiej „krzyżaczkiem”? Zapraszamy do fotorelacji naszej fotoreporterki. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.