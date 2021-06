Złoty medal studentów UMCS Lublin w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3

W złotej drużynie grali Kamil Waniewski, Wojciech Matyska, Krzysztof Wąsowicz oraz wybrany najlepszym zawodnikiem AMP, Szymon Jaworski.

W fazie grupowej UMCS wygrał wszystkie cztery mecze. W fazie pucharowej lublinianie pokonali UMK Toruń 20:8, PG Gdańsk 18:9, w półfinale AWFiS Gdańsk 15:9 i w finałowym spotkaniu Politechnikę Opolską 17:16.

– Cieszymy się, że udało nam się wygrać, bo przyjechało tu wielu dobrych zawodników. Miejsce rozgrywania zawodów było świetne i atmosfera również - mówi Krzysztof Wąsowicz. - Najtrudniejszym meczem był oczywiście finał. Dopisali pozostali uczestnicy, którzy przyszli zobaczyć ostatnie spotkania, a do tego jeszcze była transmisja internetowa. Wszystko to wzbudzało w nas dodatkowe emocje. Myślę, że naszym kluczem do wygranej było to, że się dobrze znamy i gramy razem w drugiej lidze. Mamy opracowane pewne schematy i część nawyków czy komunikacja sprawdził się – dodaje zawodnik UMCS Lublin.