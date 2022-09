Złoty Przemarsz przez Lublin. Podnieśmy świadomość o nowotworach u dzieci

– Nowotwory wieku dziecięcego to duże wyzwanie dla medycyny, ale też wyjątkowo trudne doświadczenie dla chorych dzieci i ich rodzin. Cenimy inicjatywę organizacji Złotego Przemarszu, który pierwszy raz przejdzie ulicami Lublina. Będzie to wydarzenie, które zwróci uwagę mieszkańców na tę tematykę, a jednocześnie zwiększy świadomość rodziców. To ich czujność i umiejętność rozpoznania pierwszych objawów choroby są kluczowe w szybkim zdiagnozowaniu i podjęciu leczenia – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.