Zły stan chodników w Lublinie? Czytelnik: "Totalny bałagan z wieloletnimi zaniedbaniami" Marta Grabiec

– Chodniki w Lublinie to widmo grozy, bałaganu, anarchii, syfu i nieudolności włodarzy Lublina – uważa nasz Czytelnik, Stanisław Ziemnicki. Co na to ratusz? – Na bieżąco je sprzątamy i remontujemy – odpierają zarzuty urzędnicy.