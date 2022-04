Zmarł „Szela” - wokalista zespołu Teksasy i DJ rockowy

Jerzy Stankiewicz, ale dla wielu po prostu „Szela” to w rockowym lubelskim światku postać w zasadzie kultowa. Bluesowy zespół Teksasy, w którym grał od 1998 roku to jedna strona medalu, drugą były rockoteki w klubie Graffiti, podczas których „Szela” serwował kawał solidnej rockowizny. „Szela” zainicjował też kilka ciekawych muzycznych projektów żeby wymienić tylko FSC Hot Rod.

Wojtek Cugowski, prywatnie przyjaciel „Szeli”, na swoim profilu w sieci napisał: „Brak mi słów..... Jurek Szela Stankiewicz.... Spoczywaj w pokoju Przyjacielu....”.

Z kolei macierzysty zespół Teksasy zareagował następującym wpisem: „Wydaje się niemożliwe... a jednak... Żegnaj, Przyjacielu, Bracie, Kolego... To nic, że znaliśmy się kilka dekad, ale to za mało. To nic, że zagraliśmy tyle dźwięków - za mało! Gdzie jest teraz ten Twój dobry Duch, Twój żart, Twój spokój?”