Zmarł Zdzisław Badio, były więzień niemieckiego obozu na Majdanku. Miał 95 lat

Zdzisław Badio urodził się w 1925 r. we wsi Krupiec na Lubelszczyźnie. W wieku 17 lat został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Krasnymstawie. Stamtąd trafił we wrześniu 1942 r. na Majdanek w charakterze zakładnika. Był jedną z ok. 150 tys. osób, które przeszły przez niemiecki obóz koncentracyjny KL Lublin. Razem z innymi więźniami był zmuszany m.in. do prac ziemnych oraz zatrudniony w komandzie, które pracowało w kantynie SS. Z obozu został zwolniony po czterech miesiącach.

- Dla nas, byłych więźniów, to miejsce, w którym starano się odebrać nam człowieczeństwo - wspominał po latach.

Mimo przeżyć obozowych Zdzisław Badio pozostawał ciepłym i życzliwym człowiekiem. Chętnie spotykał się z młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez PMM oraz inne krajowe i zagraniczne instytucje. W rozmowach z młodym pokoleniem dzielił się swoimi doświadczeniami okupacyjnymi, nie unikał trudnych tematów związanych z historią polsko-niemieckich relacji, zmuszał do refleksji. Z przekazywania wiedzy o Majdanku uczynił dzieło swojego życia.