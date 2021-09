Zmarła Janina Kalinowska. Do końca walczyła o pamięć o Polakach pomordowanych na Wołyniu

„Pomimo tego, że od dziecka zmagała się z przewlekłymi chorobami płuc, przez ostatnie dni czuła się dobrze i planowała róże aktywności. Niestety, Pan Bóg miał dla niej inny plan…” - czytamy we wzruszającym wpisie dokonanym na FB, przez członków jej rodziny. „Do końca walczyła o pamięć o Polakach pomordowanych na Wołyniu oraz o nazwanie tej bestialskiej zbrodni ludobójstwem. Od lat bała się, że jak jej pokolenie, ocalałych z rzezi wołyńskiej dzieci odejdzie, to ludzie zapomną, że nikt tam już nie będzie jeździł, że nikt nie będzie szukał zrównanych z ziemią i zaoranych polskich wiosek. My jednak wiemy, że jej świadectwo, które było inspiracją do powstania wielu książek, artykułów i filmów pomoże przyszłym pokoleniom w kontynuacji jej dzieła, a ziarno prawdy historycznej o Wołyniu jakie zasiała, zbierze w końcu oczekiwane plony”.