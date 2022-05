Zmiana na stanowisku Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Maria Korniszuk przeszła na emeryturę

Funkcję Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Maria Korniszuk pełniła od lutego 2020 roku.

– To osoba znakomicie przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji. Od lipca pion sanitarny MSWiA przechodzi do cywilnych służb sanitarnych. Mamy więc połączenie zadań i osoby, która zna specyfikę obu służb – podkreślał Lech Sprawka, wojewoda lubelski w trakcie wręczenia aktu powołania na to stanowisko.