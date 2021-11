Zmiana w uchwale dotyczącej segregacji odpadów w Kraśniku. Sprawdź co się zmieni?

Rada Miasta Kraśnik przyjęła zmiany dotyczące sposobów i zakresu świadczeń odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zielonych terenów.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kraśniczan. Będziemy odbierać odpady zielone od mieszkańców domków jednorodzinnych – zapowiada burmistrz Wojciech Wilk.

Odpady, które ulegają biodegradacji oraz odpady zielone pochodzące z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców. Okres odbierania będzie trwał od 1 kwietnia do 30 października, przynajmniej raz na dwa tygodnie. By zostały odebrane, skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, zrębki drewniane, trociny, korę czy resztki roślin, pozbawione ziemi, trzeba będzie zgromadzić w brązowych workach dostarczonych przez jednostkę wywożąca odpady.

Będzie również możliwość odstawienia odpadów zielonych na własną rękę do jednego z kraśnickich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Dla kraśniczan to duże udogodnienie, ponieważ odpady nie wrócą do kontenerów, które w przeszłości rozstawione były na terenie miasta. Trafiały do nich nie tylko trawa, liście czy gałęzie, ale wszelkie inne śmieci jak meble, chemia, materiały budowlane, urządzenia AGD, a w tej sytuacji bardzo ważna jest prawidłowa segregacja.