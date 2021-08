Zmieniają promienie słoneczne w energię. W Lublinie działa pierwsza na świecie taka instalacja. Zobacz gdzie? Małgorzata Genca Artur Jurkowski

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe lamele, żaluzje, które chronią budynek przed przegrzaniem czy wychłodzeniem. To co je jednak wyróżnia, to możliwość produkcji energii z promieniowania słonecznego. W Lublinie uruchomiono pierwszą instalację bazującą na ogniwach perowskitowych. Korzysta z nich Aliplast.