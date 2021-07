Znamy laureatów Konkursu Wokalnego CSK „Śpiewamy marzenia”

Podczas koncertu odbyło się wręczenie nagród oraz wyróżnień. Jury zdecydowało o przyznaniu nagrody Grand Prix Bogdanka dwóm laureatom ex aequo, a tym samym podzieleniu kwoty nagrody na dwie równe części (5000 zł brutto). Laureatkami nagrody została Katarzyna Kociubowska oraz Wiktoria Szczepanowska.

Zwyciężczynie będą także miały możliwość nagrania autorskiego singla w profesjonalnym studiu nagrań dźwiękowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które jest głównym organizatorem konkursu.

Na scenie poza laureatami wystąpiła Ala Tracz, finalistka programu The Voice Kids 3, zwyciężczyni programu „Szansa na Sukces Eurowizja Junior” oraz reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020.

Pełna lista laureatów:

I. W pierwszej grupie wiekowej od 6 do 8 roku życia, jury zdecydowało o przyznaniu następujących nagród:

I miejsce

Gracjana Górka

II miejsce – zdecydowano o zmianie nagrody regulaminowej i przyznaniu trzech nagród ex aequo, a tym samym podzieleniu kwoty nagrody na trzy równe części:

Wiktoria Kosakowska

Maja Dziurda

Oliwia Hałasa

III miejsce – zdecydowano o zmianie nagrody regulaminowej i przyznaniu dwóch nagród ex aequo, a tym samym podzieleniu kwoty nagrody na dwie równe części:

Maja Wójtowicz

Pola Zawadzka