Znamy plan przedsezonowych sparingów szczypiornistek MKS FunFloor Perły Lublin i terminarz PGNiG Superligi Kobiet

Podopieczne trenerki Moniki Marzec pierwszy turniej zagrają w dniach 5-7 sierpnia, a areną zmagań będzie lubelska hala Globus. W imprezie oprócz lublinianek wystąpią jeszcze zespoły Piotrcovii Piotrków Trybunalski i słowackiej Iuventy Michalovce. Biało-zielone pierwszy mecz zagrają w piątek z piotrkowiankami (godz. 18), natomiast w niedzielę zmierzą się ze Słowaczkami (godz. 12). Z Iuventą biało-zielone rozegrają dodatkowo pojedynczy mecz kontrolny, który został zaplanowany przed startem turnieju.

– Turniej w Lublinie rozegramy w układzie trzech drużyn. Nie ściągaliśmy czwartego zespołu na siłę. Nie chodzi o to, aby grać przed trzy dni, lecz o to, by turniej miał sens i wymiar sportowy – podkreśla Bogusław Trojan, prezes MKS FunFloor Perły.

W lubelskim turnieju zagrają drużyny, z których dwie zawodniczki wzmocniły przed kampanią 2022/23 ekipę 22-krotnych mistrzyń. Z Piotrcovii do MKS przyszła bramkarka Karolina Sarnecka, natomiast w Iuventy rozgrywająca reprezentacji Słowacji Marianna Rebicova. – Niedługo pierwszy sprawdzian. Będę grała przeciwko swojej byłej drużynie, więc to dla mnie wyjątkowy moment – mówi Karolina Sarnecka, nowa golkiperka teamu z Lublina.