Znamy trasę Tour de Pologne 2022. Aż trzy etapy w województwie lubelskim

W porównaniu do roku poprzedniego kolarze zagoszczą w województwie lubelskim nie przez dwa, a przez trzy dni zmagań. Rywalizacja wystartuje w stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielcach, ale po około 110 kilometrach cykliści zawitają na Lubelszczyznę, do miejscowości Święciechów Duży. Pierwszą lotną premię zaplanowano z kolei w Józefowie nad Wisłą. W drodze na metę w Lublinie zawodnicy przejadą jeszcze między innymi przez przez Kazimierz Dolny czy Nałęczów. Finisz zaplanowano w centrum Koziego Grodu, pod samą Bramą Krakowską. Końcówka liczącego prawie 221 kilometrów łatwa nie będzie, bo zakończy się podjazdem wzdłuż ulicy Lubartowskiej. – Finisz w Lublinie nie będzie łatwy. Daje możliwość nadrobienia nad rywalami już kilku sekund – mówił podczas oficjalnej prezentacji trasy, dyrektor generalny wyścigu, Czesław Lang.

Drugi etap zostanie w całości rozegrany na Lubelszczyźnie. Rozpocznie się w Chełmie, natomiast zakończy na rynku w Zamościu. Zanim jednak kolarze przekroczą linię mety, będą mieli do pokonania 9-kilometrową pętle wokół miasta. Trasa drugiego dnia touru liczy niespełna 204 kilometry. Zaplanowano na niej trzy lotne premie: w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim oraz Szczebrzeszynie. – Na każdej lotnej premii zawodnicy mają do zdobycia 5-sekundową bonifikatę. Tutaj mamy trzy takie premie, więc to może mieć przełożenie na klasyfikację generalną wyścigu. Pamiętamy takie Tour de Pologne, że dziesiątka kolarzy mieściła się w 10-15 sekundach. Na pewno to będzie ciekawy etap, rozgrywany w bardzo ciekawym terenie – komentował Czesław Lang.