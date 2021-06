Znęcanie się nad dziećmi w Łukowie? Już po raz drugi prokuratura oskarża siostrę zakonną

Od września 2018 do października 2019 r. zakonnica miała się znęcać nad ośmiorgiem czteroletnich dzieci. Wobec większości z nich miała stosować przemoc psychiczną. Dwoje wychowanków przypłaciło opiekę obrażeniami ciała.

Na nieprawidłowości w niepublicznym przedszkolu w Łukowie rodzice poskarżyli się w grudniu 2019 r. Prokuratorskie śledztwo wykazało, że 47-letnia siostra Sylwia Maria J. szarpała swoich wychowanków, zamykała dzieci w ciemnym pomieszczeniu, które na co dzień było wykorzystywane jako schowek.

Początkowo śledztwo wszczęła prokuratura w Łukowie. Kiedy okazało się, że dziecko jednego z pracowników uczęszcza do tego przedszkola, sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej w Puławach. Postępowanie zakończono na początku roku skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.