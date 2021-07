Żniwa 2021: „Wakacje na Bali” czas zacząć! Zobacz malownicze zdjęcia instagramerów KS

Tegoroczne żniwa ruszyły. Choć praca z nimi związana nie należy do najłatwiejszych, to od kilku lat ukazują swoje drugie oblicze. Malowniczy krajobraz wiejski z idealnie uformowanymi belami stał się inspiracją do wakacyjnych zdjęć. „Wakacje na Bali" czas zacząć! Zobacz pierwsze w tym roku wakacyjne wspomnienia instagramerów! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.