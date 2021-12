Znów ważą się losy Liceum Mundurowego w Dubience. Czy władzom uda się je zamknąć?

Ostatecznie po protestach, w których udział wzięli w sierpniu tego roku m.in. Michał Kołodziejczak lider AGROunii na Lubelszczyźnie wraz z Piotrem Ikonowiczem, Społecznym Rzecznikiem Praw Obywatelskim oraz rodzicami zdecydowano o otwarciu nowej klasy. Ponadto przeprowadzona została kontrola z Kuratorium Oświaty, potwierdzająca brak naruszenia prawa w związku z otwarciem naboru przez Kazimierę Ciupę, dyrektor liceum. Wówczas starosta chełmski Piotr Deniszczuk zapewnił, że wszystkie roczniki, które rozpoczęły naukę w placówce, ukończą w LO w Dubience.

– Wieś Dubienka, to nie jest mała wioska. To tutaj skupiają się jak w soczewce problemy szeroko pojętej prowincji z całego kraju. To tu łamie się stereotyp, że o polską wieś się walczy - mówił podczas konferencji prasowej Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.