Znowu będzie trudniej przejechać pod wiaduktem na Drodze Męczenników Majdanka. Kierowcy stracą część jezdni Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski/Archiwum

PKP wraca do prac przy wiadukcie kolejnym nad Drogą Męczenników Majdanka. Dla kierowców oznaczają one kolejne utrudnienia w ruchu. Zaczną się do najbliższego czwartku (24 czerwca).