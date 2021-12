Zostań dawcą szpiku na Uniwersytecie Medycznym Adrianna Romanek

Ruszyła 13 edycja akcji HELPERS’ GENERATION. Do 12 grudnia studenci w całej Polsce będą edukować i zachęcać innych do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. W Lublinie będzie można zrobić to na Uniwersytecie Medycznym.