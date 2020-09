„Zraniony zwierz pokazał pazury w Lublinie". Po meczu Motoru Lublin z Eltrox Włókniarzem Częstochowa (OPINIE + ZDJĘCIA)

- Cel mamy ten sam, czyli awans do czwórki. Dopiero, jak się tam znajdziemy, pomyślimy o czymś innym. Potrzebne nam jest jednak jeszcze jedno zwycięstwo. Jeżeli udałoby nam się dzisiaj wygrać za trzy punkty, to moglibyśmy już realnie myśleć o tym, co dalej – mówił przed pierwszym wyścigiem Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru.

W pierwszej rundzie lublinianie wygrali pod Jasną Górą 47:43. Rywale przyjechali na rewanż po zawirowań wokół drużyny i klubu. Trenera Marka Cieślaka zastąpił Piotr Świderski, który na poniedziałkowe spotkanie namieszał w ustawieniu swoich zawodników. Zmiany przyniosły sukces.

- Wiemy o co jedziemy. Walczymy o play-offy, a przed nami ciężkie mecze. Kilka punktów nam uciekło, ale walczymy dalej – zapowiadał przed spotkaniem szkoleniowiec Włókniarza.