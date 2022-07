Zrezygnował z części etatu, żeby miasto nie odebrało mu mieszkania. – Kryteria by dostać lokal socjalny są nieżyciowe – mówi nasz Czytelnik

- Czuje się wykluczony – żali się pan Marcin. Od 2016 r. mieszka w kamienicy przy ul. Lubartowskiej. Zajmuje lokal socjalny przyznany mu przez miasto. Wyremontował go. A teraz boi się, że może go stracić. Powód?

- Kryterium dochodowe, które muszę spełnić, aby utrzymać lokal. Wyliczyłem, że dochód na osobę mamy - mieszkam z żoną i dzieckiem - o 19 zł niższy niż limit uprawniający do lokalu. Aby to zrobić musiałem obniżyć sobie wymiar etatu z połówki do jednej czwartej – opisuje swoją sytuacje Czytelnik.

I dodaje: - Nie wiem jednak jak to się skończy, bo usłyszałem od urzędnika, że chyba nie przedłużą mi tytułu do lokalu. Dla nas to będzie dramat: gorzej niż eksmisja, bo przy niej czeka się na kolejny przydział, a my zostaniemy „dzikimi” lokatorami, którzy nie będą mogli np. ubezpieczyć mieszkania.