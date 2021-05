Żubry w Lasach Janowskich: Posmykałka dołączyła do stada

Przewożenie żubrów do Lasów Janowskich rozpoczęło się w styczniu. Było ich dziewięć, ale jedna z samic padła po podróży. Żeby uzupełnić stado, do janowskich żubrów kilka dni temu dołączyła Posmykałka.

– Młoda żubrzyca pochodzi z prywatnej hodowli w Kiermusach – poinformowało na Facebooku Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Najpierw trafiła do zagrody adaptacyjnej, żeby przyzwyczaić się do nowego miejsca (pozostałe osiem żubrów żyje na wolności). – Wiemy, że wolne stado przyszło w nocy pod zagrodę, w której przebywała Posmykałka. Brama zagrody jest już otwarta, więc krowa sama zdecyduje, kiedy dołączy do stada – napisało stowarzyszenie.