ZUS. Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych Piotr Nowak

Andrzej Banaś/archiwum Polska Press

Emerytury i renty działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych mogą wzrosnąć. We wtorek (1 czerwca) weszła w życie nowelizacja przepisów. - Wprowadza nowy rodzaj okresów składkowych liczonych do emerytury lub renty. Rozszerza też grupę osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego – informuje ZUS.