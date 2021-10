Zuzanna Sklepowicz, koszykarka Pszczółki AZS UMCS Lublin: "Młodość, waleczność i zadziorność będą naszym atutem"

Z jakimi nadziejami i celami przystępujecie do rozgrywek ligowych?

Z nadziejami na przede wszystkim dobrą grę i na to, że będziemy zdrowe. Że w każdym meczu będziemy mogły walczyć o zwycięstwo. Nie wybiegamy w przyszłość, patrzymy tylko na najbliższy mecz. Teraz zagramy ze Ślęzą Wrocław i to jest mecz, na którym się skupiamy.

Zespół współpracuje z psychologiem, który uczy was właśnie takiego myślenia?

Tak i jest to dobre, bo nie narzucamy na siebie aż tak dużej presji. Skupiamy się na tym, co jest przed nami, nad czym pracujemy. A na to, co wydarzy się za trzy, cztery miesiące, nie mamy wpływu. Nie wiemy, jak będzie z kontuzjami, jak potoczy się liga. Przed nami dużo meczów i chcemy skupiać się na każdym kolejnym. Realizować cele mniejsze, a dopiero potem ewentualnie dążyć do większych.