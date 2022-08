Żużlowcy Motoru bliscy awansu do półfinału. Drużyna Unii Leszno znowu zaryzykuje w Lublinie?

Motor wygrał w Lesznie różnicą ośmiu punktów, ale prezentował się dużo lepiej. Zawodnicy sporo punktów potracili na trasie. Gospodarze w tym spotkaniu zagrali va banque i przygotowali bardzo twardy tor, chcąc w ten sposób zaskoczyć ekipę trenera Macieja Kuciapy.

- Po obejściu toru mieliśmy mnóstwo znaków zapytania. Nie spodziewaliśmy się, że tor zostanie tak przygotowany, że będzie tak twardo. Ale wszystko dobrze się poukładało. Od początku trafiliśmy z ustawieniami, prawidłowo odczytaliśmy tor. Natomiast rzeczywiście przed zawodami było nerwowo i nie mieliśmy stuprocentowej pewności, czy to zagra – przyznał Jarosław Hampel, który mecz zakończył poobijany.

W 13. wyścigu doszło bowiem do zderzenia Mikkela Michelsena z Piotrem Pawlicki, a w leżącego na torze Duńczyka uderzył jeszcze Hampel. Obaj żużlowcy Motoru dłuższą chwilę leżeli na torze. Michelsen zrezygnował później ze startu w ostatnim wyścigu. - Jestem poobijany, ale to część tej gry – mówił. - Dobrze rozpoczęliśmy zawody, ale w trzeciej serii chłopaki z Leszna lepiej wychodzili ze startu i odrabiali straty. Najważniejsze jest zwycięstwo. Na własnym torze jesteśmy w tym roku bardzo mocni, ale to są play-offy, więc musimy być cały czas zmotywowani i skoncentrowani. Przed nami kolejne 15 biegów – podkreśla przed rewanżem lider Motoru.