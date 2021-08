Żużlowcy Motoru Lublin są już spokojni o fazę play-off, ale w Lesznie mają jeszcze o co walczyć

Zespół z Lublina pierwszy raz w historii pojedzie w play-offach. - To było naszym głównym celem i fajnie, że udało się nam go osiągnąć już przed ostatnim meczem rundy zasadniczej. Dzięki temu możemy podejść do meczu w Lesznie na większym luzie, spokojniej - mówi Dominik Kubera, były żużlowiec Fogo Unii.

Spotkanie na stadionie im. Alfreda Smoczyka ma jednak znaczenie dla układu tabeli. Pierwszego miejsca przed play-offami jest już pewna Betard Sparta. Przeciwnikiem wrocławian będzie zespół z czwartego miejsca. Tę pozycję na razie zajmuje Unia, która do Motoru i Stali Gorzów traci trzy punkty.

- Nie ma co patrzeć, która drużyna byłaby dla nas korzystniejsza. Z żadną nie będzie łatwo. Nie spekulujemy, tylko skupiamy się na sobie. Każdy może pojechać bardzo dobre zawody, ale też każdy może popsuć mecz - mówi Kubera.