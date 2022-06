Żużlowcy rozpoczynają rundę rewanżową. Stawka rośnie. Motor Lublin jedzie do Wrocławia na mecz ze Spartą

Na półmetku części zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi lubelska drużyna ma komplet siedmiu zwycięstw. Przed tygodniem Motor pokonał przy Al. Zygmuntowskich Spartę Wrocław 50:40. W niedzielę na Dolnym Śląsku zespoły spotkają się w rewanżu, a stawką meczu będą nie tylko dwa punkty za zwycięstwo, ale również punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu.

- Mecz przed tygodniem pokazał, że drużyna z Wrocławia jest mocna i w zasadzie do samego końca trzymali nieduży dystans. Ale 10 punktów przed spotkaniem wyjazdowym jest dobrą przewagą - ocenia Mateusz Cierniak. - Wygrać we Wrocławiu nie będzie łatwo, ale jest to dopiero runda zasadnicza, więc do meczu podchodzimy na luzie i nie spinamy się. Przed sezonem jeździliśmy tam sparing i już nieco wiemy, czego można się spodziewać - dodaje junior Motoru.