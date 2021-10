Związkowcy z Celejowa i Radecznicy apelują o to, aby nie łączyć szpitali

Urząd Marszałkowski przekonuje, że konsolidacja szpitali w woj. lubelskim sprawi, że pacjenci będą mieć łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych. Poprawi także sytuacje finansową niektórych placówek. To nie pierwsze podejście do łączenia szpitali w województwie lubelskim. W ostatnim czasie wydano pozytywną decyzję o połączeniu placówki przy al. Kraśnickiej oraz im. Jana Bożego w Lublinie.

Związkowcy z Radecznicy i Celejowa walczą o to, aby w ich przypadku to takiej fuzji nie doszło. Jak podkreślają, chcą być usłyszani zanim będzie za późno. Wielokrotnie przedstawiali swoje wątpliwości dotyczące pomysłu połączenia szpitali.

Odpowiedzi były lakoniczne, nic nam nie wyjaśniał – mówi Elżbieta Bartnik, sekretarz związku z Radecznicy.

Przedstawiciele związków zawodowych z Celejowa i Radecznicy chwalą się bardzo dobrą sytuacją finansową i twierdzą, że są nie mają zadłużeń, a w poprzednich latach odnotowywali dodatni przychód.