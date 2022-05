Zwierzęta też są ofiarami wojny. Relacja z Łucka

Drugiego dnia wojny ZOO „12 miesięcy” zostało ostrzelane przez rosyjskich okupantów, pozostając bez prądu, gazu, wody i odcięte od świata zewnętrznego, ponieważ wszystkie mosty wokół niego zostały wysadzone w powietrze. Wraz ze zwierzętami od świata odcięci zostali również pracownicy ZOO.

- Kiedy właściciel ogrodu zoologicznego zwrócił się do nas z prośbą o pomoc, bez wahania się zgodziliśmy i zabraliśmy ich zwierzęta. Do łuckiego ZOO przybyło 5 grup naczelnych: 2 grupy brązowych kapucynek, jedna samica koczkodana, która nawiasem mówiąc urodziła tu dziecko, i dwie grupy marmozet, to jedne z najmniejszych naczelnych - mówi dyrektor łuckiego ogrodu zoologicznego Ludmiła Denisenko. - Ewakuowano je łodzią przez rzekę. Byliśmy przerażeni, kiedy je wypuszczono. Dotarły do nas „dzieci spalone wojną”: były wychudzone, przestraszone, z przerażeniem w oczach po tym, jak przetrwały ostrzały i eksplozje.