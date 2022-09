Zwierzyniec, Tereszpol. Remont wrót powiatu biłgorajskiego Bogdan Nowak

Z remontowanej drogi widać m.in. malownicze pagórki i pola w okolicach miejscowości Sochy oraz Szozdy. Trakt nazywany jest "wrotami Roztocza" Bogdan Nowak

Trwa przebudowa trzykilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej z Tereszpola do Soch (przez miejscowość Szozdy). To jeden z najważniejszych traktów na Roztoczu. Stanowi on część szlaku prowadzącego z Zamościa do Józefowa (m.in. obok zwierzynieckich stawów „Echo”) czy np. do sławnego sanktuarium w Górecku Kościelnym.