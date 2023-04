Zwłoki kobiety znalezione w rzece Wieprz. Czy to poszukiwana 36-latka, która wskoczyła za synem do rzeki? Adrianna Romanek

W niedzielę (9 kwietnia) z rzeki Wieprz w rejonie miejscowości Szczekarków wyłowiono zwłoki kobiety. Strażacy podają, że to najprawdopodobniej poszukiwana od grudnia 36-latka, która wskoczyła do rzeki, by ratować syna.