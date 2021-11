Zwycięstw nie ma, natomiast w zespole Polskiego Cukru Pszczółki Startu Lublin pojawia się coraz większa frustracja

W piątek w lubelskiej hali wygrali koszykarze Zastalu Zielona Góra (99:73). - Od początku byli drużyną lepszą. Pokazali nam inny poziom agresywności i szybko ustawili sobie mecz. Nie było dużej różnicy taktycznej, tylko zdecydowanie przewyższali nas poziomiem intensywności - tłumaczy Szymański.

Na początku drugiej kwarty lublinianie prowadzili 23:22, ale po serii 13 punktów Zastalu, goście do końca już dominowali na boisku. - Nagle nasza gra się totalnie posypała. To był jakiś nasz mentalny błąd. Te trzy minuty pokazały, że dwa, trzy błędy i nagle całkowicie siada nam głowa. Przy takim doświadczeniu nie powinniśmy sobie na to pozwolić - uważa Szymański.

Tegoroczne niepowodzenia wywołują u zawodników coraz większą irytację i mogą wpływać na atmosferę w drużynie. - Nadal jesteśmy zespołem. W szatni nie ma problemów. Ale u każdego pojawia się frustracja. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani, a cały czas mamy pod górkę. Podejrzewam, że wiele zmieniłoby wygranie dwóch meczów z rzędu. To dodałoby nam skrzydeł. Na razie jednak musimy sobie na to zapracować - dodaje środkowy Startu.