Życie, śmierć i roboty. Chirurdzy z całego świata zjechali do Lublina, by debatować o medycynie przyszłości

- Rozwój chirurgii to nie tylko postęp wiedzy, ale i technologii, jest z nią nierozerwalnie połączona - mówi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. -Ostatnie 30 lat to czas niezwykle dynamiczny, pełen zmian o charakterze kamieni milowych. W tej chwili młodzi w większości przypadków nie uczą się już tak zwanej klasycznej chirurgii, a posługują się tylko tą minimalnie inwazyjną.

Mowa tutaj o coraz bardziej rozpowszechnionych zabiegach laparoskopowych. Wśród specjalistów i specjalistek jednak największe emocje wzbudza wielkie odkrycie ostatnich lat – chirurgia wykonywana przez naturalne otwory ciała, czyli na przykład nacięcie ściany żołądka, jelita grubego czy pochwy. W ten sposób nie powodując prawie w ogóle dodatkowych ran u pacjenta czy pacjentki można dojść do wielu obszarów jamy brzusznej, do których w klasycznym ujęciu musielibyśmy się dostać przez powłokę brzucha, co wydłużyłoby gojenie i pozostawiło bliznę.