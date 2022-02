Życie u stóp wulkanu. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza Paweł Bobołowicz

Archiwum/Polska Press

Dzisiaj minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock ma kolejny raz odwiedzić Kijów. Oczywiście wizyta jest związana z rosyjskim zagrożeniem. Tylko kwestia rozwiązania tego problemu jest w specyficzny sposób pojmowana przez Niemcy. W przededniu wizyty niemieckie media informowały, że minister obrony w rządzie federalnym Christine Lambrecht nie przekaże Ukrainie uzbrojenia niezbędnego do obrony. Kijów o taką pomoc zwrócił się wprost do Berlina wskazując swoje potrzeby w specjalnym liście. Niemcy nie tylko pozostają głusi na takie prośby, ale jeszcze próbują wymuszać na Ukrainie spełnianie coraz dalej idących rosyjskich żądań. Do tych nacisków zapewne dołączą się Chiny, które przy okazji igrzysk olimpijskich porozumiały się z Rosją w sprawie uznania tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Pekin podobnie jak Moskwa uważa, że nie tylko nie można przyjmować nowych państw do NATO, ale Sojusz powinien powrócić do stanu sprzed 1997 roku, czyli bez m.in. Polski.