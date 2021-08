Żywe tarcze Łukaszenki. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

Wykorzystywanie żywej tarczy od zawsze kojarzyło się z największym barbarzyństwem. Strona konfliktu, która wykorzystywała cywili nie biorących udziału w konflikcie do skrycia własnych sił, ale także do moralnego złamania przeciwnika, traktowana jest z największym obrzydzeniem, a takie czyny potępione zostały nie tylko moralnie, ale także prawnie. Dziś wykorzystywanie żywej tarczy w konflikcie narusza konwencje genewskie. Nasze czasy jednak doczekały się prowadzenia nowych wojen, które określamy jako hybrydowe. Wykorzystują one różnego rodzaju działania, nie tylko o charakterze militarnym, ale też w obszarze informacyjnym, cybernetycznym, politycznym. Hybrydowej wersji doczekała się również „żywa tarcza” i właśnie zastosował ją reżim Łukaszenki na naszej granicy. Łukaszenka prowadząc atak przeciwko Polsce (a już wcześniej przeciwko Łotwie i Litwie), ściąga migrantów (nie żadnych uchodźców, przynajmniej na razie) głównie z Iraku i Egiptu i umożliwia im dotarcie w pobliże polskiej granicy. Migrantów na granicę dowożą białoruskie służby, a wypychając ich w stronę Polski jednocześnie uniemożliwiają powrót na Białoruś. Powrotnej drogi pilnują uzbrojeni funkcjonariusze reżimu, którzy straszą, że przed niczym się nie cofną.