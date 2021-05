10 rzeczy, które zrozumieją jedynie mieszkańcy Lublina! Sprawdź, czy wiesz AS

Gdzie umawiano się na randki po zajęciach i co ma Lublin do Świdnika? Te rzeczy utarły się w świadomości lubelaków. Sprawdź, co wyróżniania mieszkańców Lublina i co są w stanie zrozumieć jedynie mieszkańcy stolicy województwa lubelskiego! Aby dowiedzieć się, o jakich dziesięciu rzeczach mowa, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.