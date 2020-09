12 najlepszych zespołów w kategorii U18 w koszykówce mężczyzn zaczyna w Lublinie walkę w turnieju mistrzostw Polski

12 drużyn podzielonych na cztery grupy przystąpi we wtorek do pierwszej części rywalizacji. Koszykarze Startu Lublin na tym etapie zagrają z Energa MG13 Politechnika Gdańska (w środę o godz. 18.30) oraz z Nawrot Śląsk Wrocław (w czwartek o godz. 18.30).

Wszystkie mecze turnieju rozgrywane będą w hali przy Al. Zygmuntowskich. - To już są fajne drużyny, fajni zawodnicy i przez sześć dni można zobaczyć dobrą młodzieżową koszykówkę - mówi Arkadiusz Pelczar, prezes Startu.

Turniej finałowy jest dokończeniem poprzedniego sezonu, przerwanego ze względu na koronawirusa. - Cieszymy się, że możemy dograć tamten sezon i że finał jest w Lublinie. To duże wyróżnienie dla naszego środowiska koszykarskiego. To już jest poważne granie i jest co pooglądać na szybkości. Zapraszamy kibiców do hali - mówi Marek Lembrych, prezes LZKosz.