4. liga. Liderzy odskakują. Historyczne punkty Bugu Hanna

Na początek rzut oka na sytuację w pierwszej grupie lubelskiej. W niej następny popis strzelecki dali piłkarze ze Świdnika. Po zeszłotygodniowym triumfie 6:0 nad Opolaninem, w tym wygrali w sposób jeszcze okazalszy.

Wyjazd do Łukowa zakończył się wygraną podopiecznych Łukasza Gieresza wynikiem 7:0. Kanonadę w sobotnie popołudnie rozpoczął doświadczony defensor Mateusz Pielach. Były gracz Wisły Puławy, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 5. minucie, najlepiej odnalazł się w polu karnym Orląt, po czym umieścił piłkę w siatce (0:1). – Bramka zdobyta na początku zdecydowanie ułatwiła nam zadanie – uważa trener Gieresz.

Przed przerwą jego podopieczni golkipera rywali pokonali jeszcze trzykrotnie. Dwa razy tej sztuki dokonał Jakub Pryliński, a raz Michał Zuber (0:4). Ten sam zawodnik otworzył worek z bramkami w drugiej połowie (0:5). Kolejne gole to dzieło Dawida Skoczylasa i Huberta Kotowicza (0:7). – Na pewno nasza dyspozycja z meczu na mecz jest coraz lepsza. Spotkanie w Łukowie kontrolowaliśmy od samego początku. Wygrane cieszą, ale nie dopuszczamy do sytuacji, w której w zespole pojawi się rozprężenie. Nie nosimy głowy w chmurach. Do każdego rywala podchodzimy z takim samym szacunkiem – zauważa Łukasz Gieresz.