78. Tour de Pologne zawita na trasy województwa lubelskiego. Zobacz zdjęcia

Już 9 sierpnia w Lublinie w Lublinie zobaczymy początek największego wyścigu kolarskiego w Polsce. Po 12 latach do województwa lubelskiego wraca Tour de Pologne.

– Sama idea Tour de Pologne jest taka, żeby jechać oglądać Polskę i pokazywać, jakim jest pięknym krajem. My z kolegami prezydentami innych miast w naszym regionie zdecydowaliśmy, że tegoroczny wyścig pokaże piękno Lubelszczyzny. Może nie całą, ale jej wybrane fragmenty – podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. – Dla województwa lubelskiego będzie to na pewno wielkie wydarzenie, które mam nadzieję, wprowadzi nasze województwo do regionów Polski chętniej odwiedzanych przez naszych obywateli. Wiążemy z tą imprezą wielkie nadzieje i wydaje się nam, że pokazanie piękna Ziemi Lubelskiej będzie przełomowym wydarzeniem dla mieszkańców Lubelszczyzny – dodaje. Podczas tegorocznego Tour de Pologne UCI World Tour czeka nas wiele nowości, a jedną z nich jest trasa. Kolarze zmagania rozpoczną na Lubelszczyźnie. Czeka ich tam 417 kilometrów rywalizacji. Start 78. Tour de Pologne zaplanowano na placu Zamkowym w Lublinie. Na kolarzy czeka trasa licząca 216 km. Do tego liczne podjazdy, ale i wyjątkowe krajobrazy.

– Lublin wsparł pana marszałka w staraniach, aby Tour de Pologne zawitał do naszego miasta. W Lublinie lubimy sport, budując promocję miasta i regionu poprzez sport. To jest najbardziej efektywne i służy nie tylko kibicom, ale przed wszystkim promowaniu aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży – zaznacza Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Wydaje się, że te efekty już mamy, gdyż możemy pochwalić się przecież wieloma sukcesami sportowymi. Liczymy, że obecność pana Czesława Langa i znakomitych kolarzy, spowodują jeszcze większe zainteresowanie sportem i tą dyscypliną. Postaramy się pokazać w Lublinie z jak najlepszej strony. Zapewnimy także tym wszystkim, którzy zdecydują się przyjechać do Lublina na inaugurację dodatkowe atrakcje kulturalne. O szczegółach jeszcze poinformujemy, ale na pewno weekend poprzedzający rozpoczęcie wyścigu będzie obfitował w moc atrakcji – dodaje.

Finisz pierwszego etapu przewidziano w Chełmie. – Cieszę się, że to właśnie w Chełmie odbędzie się finisz pierwszego odcinka wyścigu. To zdecydowanie największe i najbardziej prestiżowe sportowe wydarzenie w historii miasta, a przy okazji doskonała promocja Niedźwiedziego Grodu. Czekają nas wielkie emocje! – zapewnia Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Drugi etap tegorocznego Tour de Pologne zaplanowano z kolei w Zamościu, który nazywany jest miastem idealnym. Ten etap, jak podkreślają eksperci, może mieć duży wpływ na kształt klasyfikacji końcowej. – Największy polski wyścig kolarski wraca do Zamościa po 26-letniej przerwie i to jest dla naszego miasta wielki powód do dumy. Widok najlepszych kolarzy na świecie na tle zamojskiego Ratusza będzie wspominany przez następne lata. Bez cienia przesady można powiedzieć, że imprezy o takim potencjale sportowym i promocyjnym w Zamościu jeszcze nie było. Mam jednocześnie nadzieję, że na kolejną wizytę kolarzy nie będziemy musieli czekać następne ćwierć wieku – mówi Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

8. Tour de Pologne UCI World Tour potrwa od 9 do 15 sierpnia. Po raz ostatni Tour de Pologne gościło na Lubelszczyźnie w 2009 roku. Trzy rundy odbyły się w Lublinie, a zawodnicy finiszowali wówczas na mecie przy gmachu Poczty Głównej na Krakowskim Przedmieściu. Nazajutrz kolarze rozpoczęli następny etap z Nałęczowa. Zobaczcie zdjęcia sprzed ponad dekady:

