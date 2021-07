Agnieszka - piękna partnerka nowego piłkarza Górnika Łęczna. Zobacz zdjęcia

Miasto Rafała Patyry - znanego dziennikarza sportowego. Jak spędzają upalny dzień mieszkańcy Lubartowa? Zobacz zdjęcia z wakacyjnego spaceru

Nie możemy narzekać na pogodę w tegoroczne wakacje. Choć Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami, to mieszkańcy miasta, w którym urodził się Rafał Patyra – znany dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny – mają swoje sprawdzone sposoby, jak radzić sobie w słoneczne dni. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Małgorzaty Gency z wakacyjnej wycieczki do Lubartowa. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.