Akcja „Zaszczep się w majówkę” w Lublinie. Długa kolejka przed mobilnym punktem szczepień na placu Zamkowym. Zobacz zdjęcia red

Na początku maja we wszystkich województwach mają zostać uruchomione mobilne punkty szczepień powszechnych. W Lublinie taki punt już działa i obsługuje mieszkańców. Każdy z aktywnym e-skierowaniem może się w nim zaszczepić bez konieczności umawiania wizyty. Podawana jest jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson. W sobotę (1 maja) pomimo przelotnych opadów deszczu do lubelskiego punktu stawiło się bardzo wielu chętnych. Kolejka ciągnęła się do Al. Tysiąclecia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.