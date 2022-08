Andrzej Kozak, trener Edach Budowlanych Lublin: "Na boisku przy Magnoliowej rozpoczniemy nowy rozdział"

Patrząc na zmiany w kadrze drużyny można powiedzieć, że potencjał zespołu w nowym sezonie jest większy?

Utrzymaliśmy właściwie skład, a po kontuzji wrócił Piotr Wiśniewski, natomiast z Sopotu Wojciech Brzezicki. Doszło jeszcze czterech juniorów, więc nawet ilościowo zwiększyła się kadra. To dobrze wróży. W poprzednich sezonach często mieliśmy problemy kadrowe, czasami trudno było zebrać pełny skład. A teraz mamy jeszcze drugą drużynę, więc możemy spokojnie trenować i od wiosny często właśnie łączymy zajęcia z rezerwami. Wydaje się więc, że skład jest mocny.

W tamtym sezonie graliśmy już na wysokim poziomie i myślę, że w tym będzie podobnie. Na pewno przyda nam się także trochę boiskowego szczęścia. To, co musimy poprawić, to jakość, a szczególnie skuteczność gry na wyjazdach. Brakowało nam tego wiosną i dwa minimalnie przegrane mecze dużo nas kosztowały. W Lublinie zawsze byliśmy groźni, ale jeżeli chcemy, a chcemy na pewno, walczyć o medal, to musimy zdecydowanie lepiej grać na wyjazdach.