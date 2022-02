Apteki zostały na lodzie. W magazynach zalegają szczepionki przeciw grypie, którymi już nikt się nie interesuje

Sezon grypowy w Polsce z reguły rozpoczyna się w połowie września, a kończy w połowie kwietnia. Farmaceuci podkreślają jednak, że minął okres, kiedy chętni na szczepienie pytali o preparat.

– Myślę, że ci, którzy chcieli się zaszczepić, już to zrobili. Nie spodziewam się, że uda się sprzedać to, co zostało. Prawdopodobnie będziemy musieli oddać zapas do utylizacji – mówi kierowniczka apteki przy ul. Chrobrego. Tam niesprzedane zostały cztery dawki.