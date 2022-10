Artur Gronek (trener Startu Lublin): Zawodnicy pokazali kierunek, w którym chcemy iść

Trudno przypomnieć sobie drużynę Startu tak agresywnie broniącej. Taki będzie charakter tego zespołu w tym sezonie? Bardzo bym chciał, bo warunki i umiejętności graczy nam na to pozwalają. Zawodnicy pokazali, że mogą i teraz musimy to kontynuować. Tak też trenujemy, żeby tak wyglądała nasza gra. Oczywiście potrzebna jest i koncentracja i indywidualna motywacja każdego z nich, żebyśmy mogli to powtarzać w następnych spotkaniach.

Kluczowe były ostatnie minuty trzeciej kwarty, gdy Start odskoczył na kilka punktów. Ten moment był efektem konsekwentnej gry od początku meczu?

Jedna rzecz, to dzielenie się piłką. A druga, to z kolei zimna głowa. Poza tym Mamy takich zawodników, jak Scoochie Smith, który tak naprawdę zagrał pierwsze spotkanie, bo w normalnych warunkach, po treningu (w Gliwicach wystąpił niedługo po przylocie do Polski – red.). Są jeszcze Mateusz Dziemba, Sherron Dorsey-Walker, Cleveland Melvin, czy Bartek Pelczar, którzy mają umiejętność kozłowania i to na pewno ułatwia grę w tej lidze i przeciwko takiej presji, jaką grał Trefl.