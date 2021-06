Azoty Puławy brązowym medalistą PGNiG Superligi. Wygrana w Zabrzu na koniec sezonu. Zobacz zdjęcia

– Wszyscy w Puławach wiemy o co gramy, więc motywacja nie jest nam potrzebna. U wszystkich widać zaangażowanie i chęć, żeby pojechać do Zabrza i po prostu wygrać – mówił przed meczem Bartosz Kowalczyk, rozgrywający Azotów Puławy. – Do takich spotkań absolutnie nie trzeba motywować. Myślę, że drużynę teraz trzeba trochę temperować i tonować. Wola walki i motywacja jest naprawdę bardzo duża – dodał z kolei Robert Lis, szkoleniowiec puławian.

Po zmianie stron podopieczni trenera Roberta Lisa zanotowali serię 3:0, odskakując na dwie bramki (15:13). Co prawda gospodarzom udało się doprowadzić do remisu po 16, ale kilka minut później Rogulski wyprowadził Azoty na prowadzenie trzema trafieniami (22:19). Po kolejnych golach Antoniego Łangowskiego oraz dwukrotnie Dawida Dawydzika, przewaga gości wzrosła aż do sześciu bramek (25:19), a do końca potyczki pozostawało zaledwie osiem minut. Puławianie nie dali się już dogonić, wygrywając ostatecznie 28:22.