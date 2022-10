Azoty Puławy jadą do Chorwacji bronić sześciu bramek zaliczki w kwalifikacjach Ligi Europejskiej

We własnej hali Azoty wygrały z RK Nexe 32:26. Po kwadransie wyrównanej gry gospodarze zaczęli przeważać i budować przewagę. Po 30 minutach wynosiła ona cztery bramki, a w 50. minucie nawet dziewięć. W samej końcówce gościom udało się jednak nieco zniwelować straty.

Sześć bramek to z jednej strony bezpieczna przewaga, ale Chorwaci przed rokiem, w 2. rundzie kwalifikacji, także przed rewanżem we własnej hali mieli taką stratę, a do fazy grupowej awansowali. Po wyjazdowej porażce z Bjerringbro-Silkeborg 27:33, w rewanżu u siebie RK Nexe wygrało 32:26. Zespół trenera Branko Tamse awansował dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. Ostatecznie Chorwaci dotarli aż do Final Four Ligi Europejskiej.

Przed tygodniem gracze Azotów wykorzystywali błędy rywali i zdobywali łatwe bramki. Przed własną publicznością Chorwatom będzie grało się łatwiej i kluczowe może okazać się pierwsze 15 minut. Jeżeli puławianie przetrwają ten okres bez strat, to kolejne upływające minuty będą działać coraz bardziej stresująco na gospodarzy.