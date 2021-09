Azoty Puławy zagrają w piątek w Lubinie. Muszą ograniczyć liczbę błędów Krzysztof Nowacki

Po niespodziewanej porażce we własnej hali z MKS Kalisz, szczypiorniści Azotów Puławy jadą zrehabilitować się do Lubina. Miejscowe Zagłębie również przystąpi do piątkowego spotkania po przegranej.